- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi deficitare,…

- Dupa saptamana 12 - 19 iunie in care temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale, vremea devine obișnuita pentru aceasta perioada, dar cu ploi abundente, potrivit prognozei pe urmatoarele 4 saptamani, transmisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie.Saptamana 12 - 19 iunieValorile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a Romaniei a transmis luni prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani in țara. Temperaturile maxime se anunța intre 24-26 grade, cele minime intre 12-13 grade, iar ploi in perioada 29 - 31 mai și dupa 4 iunie, informeaza Mediafax.BANATMedia temperaturilor…

- Vremea se incalzește in primele zile ale acestei saptamani, urmand apoi cateva zile mai reci, potrivit prognozei pentru doua saptamani publicate luni de Administrația Naționala de Meteorologie.BanatValorile termice estimate pentru ultima decada a lunii mai și primele zile din iunie vor fi apropiate…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarea perioada va fi vreme schimbatoare in intreaga țara. Pana in prima saptamana a lunii iunie vor fi perioade cu ploi, dar și temperaturi crescute. Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in saptamana 8– 15 mai, valorile termice vor fi mai coborate decat cele…

- Temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pentru luna mai, in primele doua saptamani, insa in urmatoarele doua vremea se apropie de cea normala pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pe urmatoarele 4 saptamani transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo…

- VREMEA: prognoza meteo de 1 Mai și pentru urmatoarele 4 saptamani, in țara. Zilele mai calde și cele cu ploi sau furtuni Va fi mai frig decat de obicei, in aceasta perioada. Meteorologii susțin ca temperaturile vor fi mai coborate fața de cele specifice, pana in prima decada a lunii mai. Va ploua mult…

- Anunț ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo și a precizat cum vor arata termometrele in urmatoarele patru saptamani. Meteorologii ne avertizeaza ca nu vom scapa de vremea ploioasa prea curand.