Vreme deosebit de caldă în următoarele zile. ANM a anunțat temperaturi de 16 grade Celsius Dupa cateva zile cu temperaturi normale pentru aceasta perioada, ANM a anunțat ca vremea se va incalzi semnificativ. In anumite regiuni, maximele ar putea ajunge chiar și la 16 grade Celsius. Vremea continua sa ne surprinda și in acest inceput de primavara. Valorile termice au crescut treptat in ultimele zile, astfel ca in perioada 3 – 5 martie maximele ar putea atinge chiar și 16 grade, anunța ANM . Vremea ANM in țara In Banat, vremea va fi calda in perioada 3 – 5 martie, cu maxime medii de 14 – 16 grade Celsius. Temperaturile minime se vor situa in medie intre 0 și 2 grade. In Crișana, maximele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

