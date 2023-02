Vreme deosebit de caldă, în acest sfârșit de săptămână, în București Vremea va fi deosebit de calda, in Capitala, in acest weekend, cu maxime termice de pana la 21 de grade Celsius. Astfel, in intervalul, 25 februarie, ora 12:00 – 26 februarie, ora 8:00, vremea va fi deosebit de calda, cu o temperatura maxima de 15 – 17 grade (valori cu 8 – 10 grade mai ridicate decat media climatologica) si o minima de 5 – 7 grade. Cerul va fi temporar noros si trecator vor fi conditii sa ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu usoare intensificari in cursul zilei (rafale de 40 – 45 km/h). In intervalul 26 februarie, ora 8:00 – 27 februarie, ora 15:00, vremea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

