Vreme de vară în România. Prognoza meteo ANM pentru weekend Florinela Georgescu, director in Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza meteo pentru weekend. Astfel, sambata și duminica vom avea parte de temperaturi de pana la 21 de grade in anumite zone. Minimele termice in schimb se vor situa intre 11-12 grade. Vor fi prezente insa și ploile in mai multe zone ale țarii, odata cu creșterea temperaturilor, precizeaza meteorologul de la ANM. Prognoza meteo ANM pentru weekend ”Deocamdata vine caldura, avem un weekend cu temperaturi in creștere, indeosebi in jumatatea de sud a țarii, unde așteptam maxime inspre 19 grade, pornind de la 11…12… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

