Vreme de primăvară în România. ANM anunță temperaturi extrem de calde. Când se strică vremea Vești bune pentru romani. Primavara vine la finele lunii noiembrie. ANM anunța ca vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in regiunile sudice si estice. Conform prognozei meteo emise de ANM , cerul va fi variabil, cu innorari in vest, nord si centru, unde doar pe arii restranse va ploua. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, iar in prima parte a intervalului si in nord-estul si sud-vestul tarii. Totodata, temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 8 si 15 grade, iar cele minime intre 0 si 8 grade. Dimineata si noaptea, in zonele joase de relief , pe alocuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

