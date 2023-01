Stiri pe aceeasi tema

Meteorologii anunta precipitatii moderate cantitativ, ninsori la munte, intensificari ale vantului de luni de la ora 18:00, pana miercuri la aceeasi ora, potrivit news.ro.

- Meteorologii anunta precipitatii moderate cantitativ, ninsori la munte, intensificari ale vantului de luni de la ora 18, pana miercuri la aceeasi ora. ANM a emus o informare meteorologica, fenomenele vizate fiind precipitatii moderate cantitativ, ninsori la munte, intensificari ale vantului. ”In intervalul…

- Daca multe persoane se așteptau ca in acest final de an sa avem parte de zapada, iata ca meteorologii anunța ca, pe data de 31 decembrie la pranz, temperaturile vor depași 9 - 10 grade in cea mai mare parte a țarii, iar pe alocuri chiar 13 - 14 grade in timp ce, in noaptea dintre ani temperaturile vor…

- Vreme neobișnuit de calda se anunța de Craciun. Valorile termice vor fi mai mari decat in mod obisnuit, in special in jumatatea de sud a țarii. Meteorologii spun ca temperaturile sunt comparabile cu cele de Paște.

- Iarna pune stapanire pe toata Romania. Meteorologii au emis doua alerte de vreme severa, valabile in urmatoarele ore. Se anunta ninsori viscolite in Munții Banatului și in Carpații Meridionali, dar șidepuneri de polei.

Meteorologii atrag atenția ca temperaturile din urmatoarele 2 saptamana vor oscila puternic, perioadele reci alternand cu cele mai calde. In prognoza meteo emisa pentru intervalul 12-25 decembrie se anunța destule ploi și ninsori.

- METEO: Prognoza meteo pentru sfarșitul anului 2022 și inceputul anului 2023. Cum va fi vremea de sarbatori Meteorologii anunța precipitații bogate in Munții Apuseni și Carpații Orientali in perioada umatoare și anunța prognoza saptamanilor urmatoare, pentru sfarșitul de an și pentru prima merioada din…

- Meteorologii anunța temperaturi neobișnuite in Romania, in urmatoarea perioada. In decembrie se pot inregistra temperaturi neobișnuite, de 15-20 de grade Celsius, spun meteorologii. Se va intampla daca in zona Romaniei patrund mase de aer tropical ce produc creșteri spectaculoase ale temperaturilor.Prognoza…