Vreme de primavara autentica: Temperaturi inregistrate, la ora 07.00, la statiile meteo din judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In Transilvania, in primele zile ale intervalului de prognoza vor fi caracterizate de o vreme deosebit de rece, local geroasa, mai ales in cursul nopților și al dimineților, cand se vor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cel mai rece este la Harsova acolo unde s au inregistrat 9.9ordm;C.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile din termometrele de la statiile meteo de pe raza judetului Constanta inregistrau astazi, la ora 07.00, valori cuprinse intre 5.9ordm;C si 9.9ordm;C.Cel mai rece este la…

- Ninge și se va depune polei, in timpul nopții de sambata spre duminica, in principal in zona de sud a țarii, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care ii avertizeaza pe șoferi sa circule prudent și sa plece la drum cu mașini echipate de iarna. Administrația Naționala…

- Regimul termic prognozat pentru Bucuresti se va schimba radical in urmatoarele zile, comparativ cu intervalul anterior, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pe doua saptamani. Specialistii anunța maxime intre 3 și 13 grade Celsius, valori cu 10 grade mai mari fața de normalul perioadei. CITEȘTE ȘI…Simona Halep va participa la turneul de la Abu Dhabi De Boboteaza, meteorologii spun ca vom avea…

- Autoritatile lucreaza constant la optimizarea transmiterii avertizarilor de vreme severa catre populatie prin sistemul RO-ALERT, avand in vedere cresterea semnificativa a frecventei fenomenelor meteorologice extreme. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in acest an, 160 de avertizari cod…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane face recomandari pentru prevenirea accidentelor, in urma atentionarii meteo de vreme rea.Avand in vedere informarea de vreme rea ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitatii mixte, polei emisa astazi de catre Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Iarna pare sa isi ceara drepturile de a intra in actiune Temperaturile resimtite la nivelul judetului Constanta, in aceasta dimineata, la ora 08.00, au fost negative in cea mai mare parte.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, la Constanta erau 0 grade la ora 8 dimineata, 2 grade erau inregistrate…