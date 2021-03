Vreme de iarnă la mijlocul lunii martie. Cod galben de vreme rea: ninsori și temperaturi scăzute în toată țara Prima atenționare, de ploi insemnate cantitativ și ninsori in zona inalta de munte, vizeaza Banat, Crișana, Maramureș și local in nordul și vestul Transilvaniei și se va manifesta in intervalul 14 martie, ora 16:00 - 15 martie, ora 14:00. Romania, in stare de alerta. Din aceasta seara nu se mai iese din casa dupa ora 22:00 A doua atenționare, in vigoare in intervalul 15 martie, ora 14:00 - 17 martie, ora 20:00, vizeaza restul țarii. Fenomene vizate sunt =ninsori și strat consistent de zapada la munte și in Transilvania; viscol la altitudini de peste 1500 m; ploi și ninsori abundentein… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

