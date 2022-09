Stiri pe aceeasi tema

- ANM avertizeaza ca vine iarna in Romania! Avem deja primele ninsori in Romania, conform ANM, in județul Argeș. Aici zapada a ajuns la 5 centimetri și in termomentre erau – 4 grade. Alte date anunța deja ca s-a trecut la deszapezirea șoselei de legatura intre Moldova și Maramureș. Cu alte cuvinte, iarna…

- Toamna se instaleaza cu adevarat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi scazute in urmatoarele zile, ploi, iar la munte lapovița și ninsoare. Miercuri, 21 septembrie, vremea se anunța mult mai rece decat in mod normal. Luni, 19 septembrie, conform Administrației Nțaionale de Meteorologie (ANM),…

- Romania se imparte in doua anotimpuri. In timp ce in Campia Romana, vremea va fi deosebit de calda, in vest, centru și nord se racorește și lovesc furtunile. Meteorologii anunța ploi cu grindina.

- Vremea se racoreste luni, 18 iulie, in nord si in centru in timp ce in sudul tarii valorile de temperatura vor incepe sa creasca din nou. La mijlocul saptamanii, valul de aer tropical loveste Romania, aducand maxime de cosmar. In ceea ce priveste situatia legata de Valul de caldura care face ravagiiin…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare de vreme severa in Romania pentru zilele de vineri și sambata. Va fi canicula, da și vijelie.Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis un mesaj nou de vreme severa in toata țara, pentru zilele de vineri și sambata.Fenomenele vizate sunt…