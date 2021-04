Stiri pe aceeasi tema

- A scazut rata de infectare in București. Luni, la ora 10:00, a ajuns la 3,46 la mia de locuitori, potrivit DSP. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a spus ca va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența intr-o ședința. Oficialii spun ca restricțiile ar putea fi ridicate restricțiile la finalul saptamanii.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca la sfarsitul saptamanii trecute, structurile MAI au dat peste 19.000 de amenzi, in valoare de aproape patru milioane de lei si au intrerupt 26 de evenimente private. “La sfarsitul saptamanii trecute, structurile MAI au fost implicate in…

- In cea de-a doua zi a saptamanii vremea ramane foarte rece pentru aceasta data din calendar in cea mai mare parte a țarii. In cursul zilei vor fi, temporar, precipitații sub forma de ninsoare și lapovița pe arii extinse in Maramures, Moldova si Transilvania, in Oltenia, local, precipitații mixte, conform…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 13 martie, cer variabil in nordul și centrul țarii, iar in sudul țarii se prevad precipitații sub forma de ploaie. Mercurul in termometre va oscila intre -4 și 10 grade Celsius.

- HOROSCOP. Planeta Venus iși va incepe tranzitul prin zodia Peștilor. HOROSCOP. In ziua de 25 februarie, planeta Venus iși va incepe tranzitul prin zodia Peștilor și pana pe 21 martie se va plasa intr-un sector cu „greutate”: bani, donații, ajutoare, susțineri. Deși nu va patrona sumele mari sau valorile…

- Zvonurile potrivit carora Apple iși va trece linia iPad la mini-panouri LED circula de ceva vreme – lansarea (zvonita) a fost inițial vizata la sfarșitul anului 2020, dar aceasta a fost respinsa in acest an, insa se pare ca se poate intampla in cele din urma. DigiTimes raporteaza ca Ennostar va incepe…

- În primele zile din saptamâna va fi predominant noros și vor fi câteva averse de ploaie. Începând de joi, 11 februarie 2021, vor fi temperaturi scazute pe timp de zi, iar noaptea va fi ger. Conform prognozei…

- Dupa o luna in care s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din an, meteorologii anunța o schimbare radicala in luna februarie. In primele doua saptamani se preconizeaza temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. In cea de-a doua jumatate a lunii se anunța o revenire,…