Vreme capricioasă, la jumătatea lunii martie Luni, precipitații și intensificari ale vantului. Soarele rasare la ora 06:40. In zonele joase va ploua aproape toata ziua, iar la munte se vor inregistra precipitații mixte și ninsori. ANM a emis doua coduri de galbene de vreme rea valabile și pentru teritoriul județului Hunedoara. In primul cod, valabil pana la ora 14:00, specialiști afirma ca local cantitațile de apa vor depași local 20…25 l/mp și izolat 30…35 l/mp. Dupa amiaza zilei de luni, incepand cu ora 14:00 și pana miercuri, 17 martie, ora 20:00, la munte va ninge consistent, iar vantul va sufla tare, viscolind… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

