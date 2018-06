Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea vremea in fiecare regiune a țarii, in intervalul 21 mai – 3 iunie: BANAT Vremea se va incalzi treptat, in primele zile, astfel incat pana la data de 25 mai valorile maxime vor atinge,…

- Meteorologii au anunțat vreme tot mai calda la începutul saptamânii la Cluj-Napoca, valorile termice ajungând pâna la aproape 25 de grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 25 grade Celsius și 11 grade Celsius. De asemena, cerul va fi variabil.Marți,…

- Vineri, temperaturile vor mai scadea putin si se vor apropia de valorile normale pentru aceasta perioada. Meteorologii anunța ca spre sfarșitul acestei saptamani, vremea va fi in general frumoasa. "Vor predomina orele cu soare, dar vor mai aparea și nori, care doar pe spații mici vor aduce ploi de…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in weekend-ul 20-22 aprilie, dar au avertizat ca in timpul saptamanii vor fi ploi pe arii extinse si temperaturile vor fi destul de scazute. Inceputul acestei saptamani va fi unul destul de cald, anunta meteorologii, cu temperaturi maxime de pana la 27-28 de…

- Soferii romani aloca, in medie, 800 de lei pentru pregatirea masinii dupa terminarea sezonului rece, potrivit estimarilor AutoEco.ro. Suma este in crestere de la an la an, pe fondul invechirii parcului auto – fapt generat inclusiv de creșterea numarului de autovehicule second hand achiziționate. De…

- Vremea de Paște va fi una destul de capricioasa, dar cu evidente imbunatațiri. Temperaturile urca pana la peste 18 grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, in cea mai mare parte tarii, insa precipitatiile vor continua sa fie prezente pe arii extinse in majoritatea regiunilor, releva prognoza pentru…

- Vremea se va mentine rece pana miercuri, cand va incepe sa se incalzeasca treptat, astfel incat in ultimele zile din martie si in primele zile ale lunii aprilie vor fi temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade in majoritatea zonelor tarii, potrivit meteorologilor.

- „Vremea si clima ne provoaca; sa acționam inteligent!” este tema aleasa pentru Ziua Mondiala a Meteorologiei din acest an. Daca adaugam sloganul “comportament inteligent fata de apa” inchidem cercul elementelor fundamentale care sustin o dezvoltare durabila.Vremea, clima si apa sunt componente…