Vreme capricioasă la finalul lunii iulie. Care sunt estimările meteorologilor Ploile nu ne ocolesc pana la sfarșitul lunii, iar temperaturile vor fi mai mici decat cele cu care eram obișnuiți in aceasta perioada. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit ANM, saptamana viitoare temperaturile vor fi mai mici decat cele specifice acestui interval in cea mai mare parte a tarii, dar mai […] Articolul Vreme capricioasa la finalul lunii iulie. Care sunt estimarile meteorologilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa dupa-amiaza in regiunile sudice, in timp ce, in restul zonelor valorile termice se vor situa in jurul celor normale, dar gradul de instabilitate atmosferica se va accentua treptat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 22 și 32 de grade Celsius.Joi,…

- Temperaturi sub mediile annuale, astazi Meteorologii anunța ca, in cursul zilei de astazi, ne vom afla in partea anterioara a unui camp de inalta presiune atmosferica, situat cu centrul ...

- Temperaturile sunt mai scazute, astazi, decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Unele județe ale țarii au fost sub cod portocaliu de furtuni, in weekend, iar alte teritorii – sub avertizari de vreme instabila. Meteorologii anunța ca de maine vremea se incalzește ușor in cea mai mare parte a țarii.…

- Meteorologii anunța ploi pana la finalul lunii iunie, iar temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei, conform prognozei transmisa, marți, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).In saptamana 15-22 iunie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru…

- Meteorologii anunta ca joi vremea va fi in general instabila, cu ploi in aproape toata tara. In Capitala, sunt asteptate ploi torentiale, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade Celsius. Joi, 11 iunie 2020, vremea va fi instabila și se vor semnala averse, frecvente descarcari…

- Meteorologii anunța ca miercuri vom avea parte de o vreme instabila, cu ploi in aproape toate regiunile țarii. In București vor fi innorari temporar accentuate. Temperatura maxima in Capitala va fi de 28 de grade Celsius.Miercuri,10 iunie 2020, vremea va fi in general instabila și se vor semnala ploi…

- Meteorologii au anunțat, pentru astazi, pana la ora 23, manifestari de instabilitate atmosferica, cantitati de apa insemnate, intensificari temporare ale vantului, in toata țara. Vor fi perioade, in special dupa-amiaza si seara, cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin…

- Potrivit meteorologilor, in Bucuresti se vor inregistra duminica 24 de grade C, insa temperaturile vor scadea in urmatoarele zile, in timp ce vantul va creste in intensitate, iar de luni sunt semnalate averse si descarcari electrice, informeaza news.ro. Prognoza meteorologica pentru intervalul 31.05.2020…