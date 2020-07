Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța Cod Galben de instabilitate atmosfericain jumatatea de nord a țarii, inclusiv județul Alba. Vor fi ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina. Va fi vreme rea insa pana vineri. COD GALBEN: miercuri, orele 10.00-23.00 In intervalul menționat, la munte, in Maramureș,…

- Meteorologii au emis, luni, Cod portocaliu de ploi torentiale, in urma carora se vor acumula cantitati de apa insemnate, vijelii, descarcari electrice si grindina, valabil pana marti dimineata, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, in Moldova si in zona montana a Olteniei si Munteniei. In acelasi…

- A fost emisa o avertizare Cod Portocaliu de astazi, 22 iunie, ora 10:00, pana in 23 iunie, ora 10:00. Va fi instabilitate atmosferica accentuata. Administrația Naționala de Meteorologie transmite ca in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, in Moldova si in zona montana a Olteniei si Munteniei vor…

- Meteorologii au emis, luni, Cod portocaliu de ploi torentiale, in urma carora se vor acumula cantitati de apa insemnate, vijelii, descarcari electrice si grindina, valabil pana marti dimineata, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, in Moldova si in zona montana a Olteniei si Munteniei. In acelasi…

- Meteorologii au emis, sambata, Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, grindina si vijelii, valabil in cea mai mare parte a tarii, pana duminica. Incepand de sambata la pranz, in Moldova, Maramures, Transilvania, Dobrogea, local in Muntenia si in nordul Crisanei si in zonele montane va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat un cod portocaliu de vreme rea in vigoare pana la ora 23:00, valabil pentru mai multe zone importante din Romania.Astfel, in Crisana, Maramures, Transilvania, Banat si local in Oltenia, Muntenia si Moldova vor fi perioade cu averse torentiale si se vor…

- 33 de județe vor intra, la ora 12.00, sub avertizare cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii puternice. Alerta expira marți seara. Conform ANM, marți intre orele 12.00 – 23.00, in Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și local in Muntenia vor fi perioade cu averse torențiale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila de miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 10.00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia și Moldova. „In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia,…