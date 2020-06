Vreme capricioasă în toată țara. Prognoza meteo în perioada 8-21 iunie Așa cum sunt vremurile in aceasta perioada a primei luni de vara, tot așa este și vremea. De la ploi torențiale și vijelii la temperaruri ce pot urca pana la 30 de grade este aspectul general pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit meteorologilor de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), in intervalul 8-21 iunie vremea va fi calda, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

