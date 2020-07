Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila pana marți seara, la ora 22.00, și anunța instabilitate atmosferica, ce se poate manifesta prin vijelii, averse torențiale și grindina.„Instabilitatea atmosferica va fi in accentuare, iar spre…

- Vremea va ramane instabila la nivelul Bucurestiului pana sambata dimineata si se va manifesta prin ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- PROGNOZA METEO BUCURESTI. 17.06.2020 ORA 10:00 - 20.06.2020 ORA 10:00. ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata, ce se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și, posibil,…

- Meteorologii anunta ca vineri vremea va continua sa fie instabila, cu ploi in aproape toate regiunile tarii. De altfel, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata…

- Vești proaste de la meteorologi. Vremea continua sa iși faca de cap. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare speciala pentru intervalul 27 mai ora 12.00 – 31 mai ora 23.00, care anunța instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru București, pentru intervalul 27 mai ora 12.00 - 31 mai ora 23.00, care anunța instabilitate atmosferica accentuata, mai ales in timpul...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua atenționari cod galben și o informare meteo valabila pentru aproape toata țara. Meteorologii anunța... The post Ploi torențiale, grindina și vant puternic pana in aceasta seara. Este afectat și vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea va deveni instabila in toata Romania, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Incepand de miercuri de la ora 22 și pana joi seara la ora 22, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, frecvente descarcari electrice, intensificari…