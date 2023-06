Vreme capricioasă. Avem ori caniculă, ori furtuni Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi si furtuni, valabila pana duminica dimineata, in cea mai mare parte a tarii, in timp ce 24 de judete din Transilvania, Moldova, vestul Olteniei si sudul Banatului vor fi sub Cod portocaliu de ploi torentiale, cu descarcari electrice si vant puternic. In Muntenia, sudul Moldovei, Oltenia si Dobrogea continentala sambata este Cod galben de canicula, temperaturile putand ajunge pana la 37 de grade. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de disconfort termic ridicat si canicula, valabila sambata, in judetele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi si furtuni, valabila pana duminica dimineata, in cea mai mare parte a tarii. In schimb, 24 de judete din Transilvania, Moldova, vestul Olteniei si sudul Banatului, vor fi sub Cod portocaliu de ploi torentiale, cu descarcari electrice si vant puternic.…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta ca site-ul institutiei a fost tinta unui atac informatic, in 9 iunie, prin care s-a dorit sabotarea Programului Casa Verde Fotovoltaice. Cu toate acestea, inscrierile pentru Regiunea Sud-Est s-au desfasurat in conditii normale, peste 10.600 de persoane…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat, luni, ca in 9 iunie site-ul institutiei, , a fost tinta unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), fiind aproximativ 3,6 milioane de cereri de accesare din tari precum: Thailanda, Hong Kong, China, India, Korea de Sud, Bangladesh, SUA, Brazilia,…

- Bugetul alocat programului „Casa Verde Fotovoltaice 2023” pentru Regiunea Sud-Est s-a epuizat in numai șase minute, timp in care un numar de 10.620 de persoane fizice s-au inscris. Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), aceasta etapa s-a adresat locuitorilor din judetele Braila, Buzau,…

- Fondurile programului „Casa Verde Fotovoltaice” alocate Regiunii Nord-Est s-au epuizat in 5 minute. Inscrierile pentru Regiunea Nord-Est, in Programul „Casa Verde Fotovoltaice”, s-au incheiat in primele cinci minute de la deschiderea sesiunii de finantare. Anuntul a fost facut luni de Administratia…

- La Adunarea Generala REPER au fost alesi de asemenea noua reprezentanti la nivel regional, cate unul pentru fiecare regiune, prin votul exclusiv al membrilor: Catalin Tenita Bucuresti Ilfov ; Andrei Lupu Sud Muntenia judetele Prahova, Dambovita, Arges, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita ; Cristina…

- Deputatul USR Tudor Benga a depus in Parlament un proiect de lege pentru regionalizarea Romaniei. Prin reforma administrativ-teritoriala a Romaniei, parlamentarul propune comasarea judetelor pentru a forma doar 12 județe si introducerea unor praguri de 10.000 de locuitori pentru orașe și 5.000 pentru…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, cand crestinii catolici sarbatoresc Invierea, vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori si intensificari ale vantului, temperaturile fiind cu 8-12 grade sub mediile multianuale. O avertizare Cod galben de vant puternic si ninsori este in vigoare in Bucuresti si…