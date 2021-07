Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor ajunge la 36 de grade saptamana viitoare in București, conform meteorologilor. Seara sunt așteptate ploi și vijelii. Vremea va deveni caniculara saptamana viitoare, cu temperaturi de pana la 36 de grade, dar pe timpul dupa-amiezelor și serilor sunt așteptate ploi și vijelii. Astazi…

- ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI27.06.2021 ora 10:00 - 28.06.2021 ora 09:00Vremea va fi calduroasa, iar dupa orele amiezii indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza și seara cand vor fi perioade cu averse, descarcari…

- Meteorologii prognozeaza pana sambata seara, pentru zona Bucuresti, o vreme instabila, cu ploi abundente, vant puternic si descarcari electrice. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 18 iunie, ora 10:00 – 19 iunie, ora 22:00, in Capitala, cerul va fi mai mult noros si…

- Meteorologii au emis prognoza meteo speciala pentru București. Temperaturile scad mult sub normalul perioadei. Temperaturile vor ajunge pana la maxime de 14 – 17 grade și vor fi frecvente ploi cu descarcari electrice. Meteorologii spun ca pana marți vremea va fi in general instabila și racoroasa. Cerul…

- Temperatura maxima, in jurul a 21 de grade duminica, va scadea cu mult sub cea climatologic normala pentru aceasta data și va avea valori de 14 – 17 grade, iar cea minima va fi de 11 – 13 grade. Meteorologii anunța ca in toata țara vor fi manifestari de instabilitate atmosferica, ce se va manifesta…

- Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in perioada 25 mai, ora 15:00 - 26 mai, ora 11:00, in Capitala, cerul va avea innorari si vor fi perioade cu averse insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura aerului va fi cuprinsa, in general,…

- Meteorologii anunța ca in București, incepand de marți dupa-amiaza pana joi seara, ora 20.00, vor fi perioade cu averse insoțite de descarcari electrice și vijelii. In perioada 25 mai, ora 15.00 – 27 mai, ora 20.00, temperatura maxima va fi in Capitala de 27 de grade Celsius, iar minima de 14 grade…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru miercuri, 05 mai 2021. Potrivit acestora, vremea va deveni usor instabila. Mai exact, astazi, spre deosebire de ziua anterioara, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei si va deveni usor instabila.…