Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit prognozei speciale pentru intervalul 16.05.2023, ora 18:00 - 17.05.2023, ora 18:00, in zona municipiului Bucuresti, temporar innorarile vor fi accentuate si, in special in a doua parte a noptii si in prima parte a zilei, vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice.Vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti prognoza meteo speciala pentru Bucuresti. Vremea va fi inchisa si se va raci, va mai ploua, iar rafalele de vant vor depasi 70 km/h.De marti pana miercuri dimineata, vremea va fi inchisa si se va raci accentuat.Temporar va mai ploua, iar vantul va…

- Un numar de 15 copaci au cazut și opt mașini parcate au fost avariate in noaptea de luni spre marți in Capitala, in urma vantului puternic, informeaza ISU BIF. „Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului galben, ISU B-IF a gestionat 23 de intervenții ( 20 in București și 3 in Ilfov) pentru indepartarea…

- In ciuda faptului ca suntem deja la sfarșit de martie, se pare ca iarna nu se da batuta. La aceasta ora ninge ca in povești in București, dar și pe Autostrada Soarelui. Mai multi cititori antena3.ro ne-au trimis imagini filmate in diverse zone ale Capitalei, in care se pot observa fulgii mari de nea.l…

- Potrivit prognozei speciale pentru București emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pana marti, la 09:00, vremea se va mentine calda pentru aceasta data, dar va fi usor instabila. Cerul va prezenta innorari, temporar accentuate dupa-amiaza si seara, cand vor fi averse, posibil insotite…

- Vremea va fi calda in Capitala, pe parcursul zilei de luni, dar marti si miercuri se va raci semnificativ, iar temperaturile vor scadea sub limita inghețului pe timp de noapte, arata prognoza speciala pentru Bucuresti, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza Agerpres.

- Vremea se va raci semnificativ, in Bucuresti, incepand de marti, iar valorile termice se vor situa sub cele caracteristice pentru sfarsitul lunii martie, cu maxime termice de 11 grade Celsius si minime de minus trei grade Celsius. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in Capitala,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a precizat ca, in Bucuresti, vremea se va mentine calda pentru aceasta data, dar va deveni instabila. Astfel, luni, cerul va prezenta innorari, temporar accentuate mai ales spre seara cand vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice si intensificari…