Vreme caniculară în acest weekend, în București. Maximele ajung la 32 de grade Dupa o perioada de vreme mai rece, Capitala va avea parte de un adevarat weekend de foc. Temperaturile vor ajunge la 32 de grade. Vremea va fi deosebit de calda in zona Municipiului Bucuresti, in weekendul care urmeaza, iar temperaturile maxime vor ajunge pana la 32 de grade Celsius, arata prognoza publicata, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, in intervalul 20 octombrie, ora 10:00 – 21 octombrie, ora 9:00, in Capitala se estimeaza o incalzire semnificativa a vremii, regimul termic fiind deosebit de cald pentru ultima decada a lunii octombrie. Cerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

