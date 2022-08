Vreme caniculara in 25 de judete. Vizate si Constanta si Tulcea. Maxime termice de 37 de grade Celsius

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), miercuri, in intervalul orar 12:00-20:00, se vor institui restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drum national din judetele: Teleorman, Dambovita,…

- Circulația mașinilor de peste 7,5 tone este restricționata in unele județe Foto: Arhiva. Circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone va fi restricționata azi între orele 12 si 20 pe mai multe sectoare de drum, din 15 județe, vizate de avertizari de canicula. Este vorba despre Teleorman,…

- Maine, restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum național Foto: politia de frontiera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Mâine vor fi restricții de circulație între orele 12:00-20:00 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui miercuri restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe sectoarele de drum national din judetele Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui miercuri restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe sectoarele de drum national din judetele Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj,…

- Un numar de 16 județe din sudul țarii se afla, duminica, sub avertizare Cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade Celsius. Astfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sunt sub avertizare Cod portocaliu județele: Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș,…

- Road traffic for vehicles with a maximum authorized total mass exceeding 7.5 tons, will be restricted on Sunday, between 10:00 and 20:00, on national roads, in several counties. Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi…

- Noua judete au obtinut anul trecut randamente de peste cinci tone de grau la hectar, judetul Timis situandu-se pe primul loc cu 5.530 kg/ha, in timp ce in regiunea Sud-Muntenia, unde sunt incluse judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita si Prahova, s-a obtinut cea mai mare cantitate de…