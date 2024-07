Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani (8 - 21 iulie), in care care anunța vreme caniculara in toata țara, cu temperaturi maxime ce vor atinge 39 de grade Celsius in unele regiuni.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vara va incepe cu temperaturi mai mari decat cele normale in special in partea sudica și sud-estica a țarii. Nu va ploua decat in unele regiuni in iunie și in prima parte a lunii iulie.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment important! Meteorologii anunța temperaturi extreme in Romania. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare in țara noastra!

- Cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei, partea continentala a Dobrogei si sudul Moldovei se vor afla sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat pana miercuri dimineata, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vremea a fost deosebit de instabila ieri, dupa-amiaza si seara, in judetele Moldovei si in estul Transilvaniei. Administratia Nationala de Meteorologie a emis foarte multe atentionari cod galben, portocaliu si chiar rosu de fenomene periculoase imediate, adica fulgere si tunete, ploi abundente si grindina,…

- Vremea pana la finalul primei luni de vara 2024. Temperaturi mari și perioade cu furtuni. Prognoza meteo pe patru saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 1 iulie. Vor fi perioade cu vreme mai calda decat…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vara va incepe cu temperaturi mai mari decat cele normale in aproape toata țara. Nu va ploua decat in unele regiuni in prima parte a lunii iunie.

- VREMEA pana la finalul lunii mai: Cat de tare se incalzește. Condiții meteo de Paște 2024 VREMEA pana la finalul lunii mai. Condiții meteo de Paște 2024. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Se anunța timp frumos, cu temperaturi…