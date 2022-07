Stiri pe aceeasi tema

- Canicula va cuprinde intreaga tara pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, cu valori termice maxime ce vor ajunge usor la 38 de grade Celsius, in timp ce ploile vor fi foarte rare si se vor semnala doar pe arii restranse, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), citata de Agerpres,…

- Desi temperaturile scad usor, caldura extrema face ravagii in Romania. Dupa valul de aer tropical, meteorologii anunta furtuni violente. Vineri, 1 iulie, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valul de caldura va fi persistent, iar disconfortul termic in continuare accentuat in vestul,…

- Administrația Naționala de Meteorologie au prezentat o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor in intervalul 27 iunie – 10 iulie. Potrivit meteorologilor, la Cluj și de altfel in

- In Romania urmeaza zile de canicula, cu temperaturi pana la 38 de grade Celsius. Aceasta estimare a fost anunțata, duminica, 19 iunie, de Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Zilele de saptamana viitoare vor fi cele mai calduroase de pana acum, din anul…

- In toate regiunile tarii, temperaturile vor trece de 30 de grade in urmatoarele doua saptamani, cu exceptia Dobrogei, pentru care meteorologii anunta temperaturi maxime de pana la 29 de grade, potrivit prognozei transmise luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- VREMEA pana in 20 iunie: temperaturi pana la 30 de grade Celsius, ploi puține. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea va avea variații de temperatura in urmatoarea saptamana, insa maximele vor ajunge pana la 30 de grade Celsius. Ușor mai racoros va fi in 23 mai și in intervalul 5-12 iunie. Vor mai…