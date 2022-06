Stiri pe aceeasi tema

- Vin primele zile din aceasta vara cand temperaturile vor depași 30 de grade Celsius in Maramureș, dar și primele zile care ar putea aduce vijeliile de vara de care am ajuns sa ne temem atata. Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru saptamana aceasta și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, luni, prognoza in intervalul 6 – 19 iunie, in fiecare regiune a țarii. Potrivit ANM, in urmatoarele zile, vremea va fi instabila, iar temperaturile se vor situa in jurul valorilor medii de 28 de grade Celsius. Dupa 10 iunie, valorile termice vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica, valabila astazi, 9 mai, intre orele 13.00 și 21.00. In intervalul menționat, in Transilvania, Maramureș și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 27 aprilie 2022, o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa ce vizeza aproape toata tara. Potrivit ANM, in intervalul 27 aprilie, ora 12.00 28 aprilie, ora 23.00 este valabil codul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 25 aprilie - 8 mai. Nu se anunta modificari majore. Va alterna vremea buna cu cea inchisa, dominata de precipitatii. Datele ANM pentru Moldova In primele doua zile, media maximelor va fi de 21…22 de grade, apoi temperatura…

- Vremea se va raci accentuat la Bucuresti duminica fata de ziua precedenta, astfel ca valorile termice diurne se vor situa cu mult sub mediile multianuale, potrivit prognozei speciale pentru Capitala publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul va fi noros si va ploua in cea mai mare parte…

- Temperaturile vor fi oscilante in toata tara, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar probabilitatea de precipitatii va fi mai mare in intervalul 16-24 aprilie in majoritatea regiunilor, potrivit prognozei pentru perioada 11 – 24 aprilie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De…