Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de vant si instabilitate atmosferica, valabila joi, in intervalul orar 2:00 - 10:00, in 14 judete din sudul si sud-estul tarii, si in Capitala.

- Vremea va deveni caniculara in Bucuresti incepand de astazi, disconfortul termic se va accentua si indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, potrivit prognozei speciale pentru Capitala publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).In urmatoarele zile,…

- Vremea va fi instabila in Bucuresti pe parcursul zilei de vineri, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil vijelie si grindina, potrivit ANM.Progonoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila de vineri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de furtuna in municipiul București, valabila incepand cu ora 20.45.Dupa o zi cu temperaturi maxime de 35 de grade celsius, furtuna a inceput in vestul Capitalei la scurt timp dupa ora 20.00. La ora publicarii acestei știri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti, valabila in perioada 4-6 iulie 2023.Potrivit ANM, in urmatoarele 48 de ore, meteorologii arata ca se vor forma conditiile necesare pentru ploi, furtuni cu descarcari electrice si intensificari ale vantului."Vremea…

- Meteorologii anunța noi manifestari specifice instabilitații atmosferice, in mai multe zone din țara, in perioada urmatoare. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața o informare meteo și o atenționare tip COD GALBEN, de instabilitate atmosferica. Informare meteo pana miercuri,…

- Vremea va fi caniculara in Capitala sambata, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperatura maxima se va situa in jurul a 36 de grade, prognozei speciale pentru Bucuresti, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru intervalul 24 iunie, ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul zilei in 21 de judete si in Capitala. Astfel, intre orele 10:00 – 22:00, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Carpatii Orientali,…