- Meteorologii anunta ploi in aproape toata tara vineri, cu temperaturi de 15-16 grade Celsius, insa de sambata vremea se va mai incalzi, nu va mai ploua, iar temperaturile vor depasi 20 de grade Celsius. Vremea va fi frumoasa inclusiv in prima zi de Paste, cand in Bucuresti vor fi in jur de 21 de…

- Primavara își intra în drepturi. Pentru urmatoarele zile meteorologii anunța ca vom avea parte de vreme frumoasa și maxime de pâna la +15 grade Celsius.Pe alocuri vom avea parte și de ploi slabe. Astazi cerul este noros în aproape toata țara și va…

- ANM a facut cu o estimare privind vremea de Paște 2018. Prognoza meteo din aprilie indica valori termice sub medie, cu excepție in regiunile sudice ale țarii. Sarbatoarea de Paște 2018 pica pe 8 aprilie, o luna in care meteorologii anunța precipitații. Potrivit ANM , in intreaga luna aprilie a acestui…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor crește ușor în acest sfârșit de saptamâna, dar se vor menține sub media normala pentru aceasta perioada.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -5 grade Celsius. De asemenea, cerul va…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Vremea continua sa ne surprinda. A fost cea mai calduroasa zi de februarie din ultimii ani, cu temperaturi record de pana la 21 de grade Celsius. Pe litoral, s-a deschis deja sezonul. Sunt turisti veniti cu cortul care au facut baie in mare ca intr-o zi de vara autentica. In cealalta jumatate a tarii,…

- Astazi, temperatura maxima a zilei va fi de 7 grade. Noaptea vom avea -1 grad. În urmatoarele zile, vremea se încalzește ușor și temperatura maxima va fi sâmbata când termometrele vor arata 12 grade ziua și 4 grade noaptea. Vedeți mai jos prognoza meteo detaliata. Prognoza…

- Meteorologii anunța ca urmatoarele doua luni vor fi dominate de temperaturi peste medie in anumite regiuni ale țarii. Prognoza meteo pentru intervalul februarie – aprilie mai arata ca primele doua luni de primavara vor aduce precipitații abundente, ce vor depași mediile normale in majoritatea teritoriilor.…