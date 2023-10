Vreme caldă și ploi în Maramureș. Află mai mult Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare indeosebi in prima parte a zilei cand local se vor semnala ploi cu caracter de aversa. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 20 si 23 de grade, iar cele minime intre 8 si 11 grade. Spre sfarsitul intervalului, izolat in zonele joase, vor fi conditii de ceata. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

