Vreme caldă pentru acest sfârșit de lună Duminica, zi innorata și cu multe precipitații. Soarele rasare la ora 7:5o. Spre dimineața zilei norii se vor aduna treptat și pe alocuri se vor forma condiții de ceața. In a doua parte a zilei vor aparea și precipitațiile sub forma de ploaie. La munte, pe creste va continua sa ninga, iar vantul va prezenta intensificari. In restul teritoriului, trecator vantul va avea unele intensificari. Soarele va apune la ora 17:33. Temperaturile se vor incadra, in general, intre 1 și 5 grade. Luni, o zi cu mai multe precipitații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

