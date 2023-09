Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologul Iris Raducanu a vorbit la Realitatea PLUS despre vremea placuta din aceste zile, anunțand temperaturi ideale in aceste zile. Cu toate astea, vremea se va schimba spre sfarșitul saptamanii, fiind așteptate și ploi:Și astazi și maine vor continua temperaturile placute, chiar mai ridicate.…

- Cu toții ne-am obișnuit ca vremea sa fie imprevizibila și capricioasa, dar de aceasta data lucrurile par sa ia o turnura și mai surprinzatoare. Așa cum au anunțat specialiștii de la ANM, de astazi vremea se schimba și devine instabila in aproape toata țara. Conform avertiismentelor, trebuie sa ne pregatim…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 31.08.2023 ora 09:00 01.09.2023 ora 09:00 anunta ca vremea va fi calduroasa, usor instabila.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare ziua, cand, pe arii restranse, vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile…

- Meteorologii au facut o estimare a evoluției vremii pentru patru saptamani, bazata pe datele furnizate de ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Ei au calculat media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului și a cantitaților de precipitații fața de media perioadei 2003-2022.Saptamana…

- Vremea va fi calduroasa. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si in cursul noptii cand pe arii restranse se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 28…

- Vreme extrem de calda, caniculara in unele zile, cu temperaturile uriașe: Prognoza meteo actualizata pentru urmatoarele patru saptamani Vreme extrem de calda, caniculara in unele zile, cu temperaturile uriașe: Prognoza meteo actualizata pentru urmatoarele patru saptamani Meteorologii ANM au actualizat…

- Vremea continua sa fie extrem de capricioasa, deși ne aflam la jumatatea verii. Temperaturile extrem de ridicate vor fi inlocuite cu frigul și ploile, de care nu scapam prea curand. Urmeaza cateva zile extrem de reci, cu diferențe in termometre și de 15 grade celsius. Meteorologii trag un semnal de…

- Pe arii restranse - in intervale scurte de timp sau prin acumulare - mai ales in nord-vest, centru și in zonele de munte se vor inregistra cantitați de apa de peste 20...25 l/mp. Temperaturile maxime, in scadere fața de ziua precedenta, exceptand regiunile estice și sud-estice unde vor caracteriza inca…