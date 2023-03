Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi, 1 martie, cer noros pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor ajunge la +7 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -4 grade. In urmatoarele zile, vremea se va menține la fel.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer noros pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei va ajunge la +8 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -4 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 26 februarie, cer noros și ploi slabe pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor ajunge la +13 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la 0 grade. Vantul va sufla slab la moderat din sectorul de vest, izolat, cu careva intensificari.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 25 februarie, vreme calda. Maximele zilei va ajunge la +17 grade Celsius. Noaptea mercurul va cobora pana la +4 grade. Precipitații nu se prevad. In urmatoarele zile, vremea se racește.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 24 februarie, cer noros pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor ajunge la +10 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer noros și ploi slabe pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei va ajunge la +10 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Vremea de Revelion va fi in toata țara mult mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Meteorologii anunța temperaturi de primavara in noaptea dintre ani, dar și in primele zile din 2023, atat in tara cat si in Bucuresti, a declarat, vineri, pentru Agerpres, Raul Ilea, meteorologul de serviciu…

- Meteorologii anunța pentru astazi 18 decembrie, cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre -2.. +3 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre -1 și -6 grade. Presiunea atmosferica va fi ridicata.