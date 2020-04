Vreme caldă, cu cer variabil și vânt Sambata, vremea este mai calda fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 06:22. In primele ore ale dimineții cerul va fi senin, iar spre amiaza cerul va deveni parțial noros și pe arii extinse vor cadea precipitații ușoare de ploaie. Vantul va sufla de la moderat spre tare cu unele intensificari, iar la munte va avea aspect de vijelie. Soarele va apune la ora 20:29.Valorile minime se vor incadra intre 5 și 7 grade, iar cele maxime intre 18-22 de grade. Duminica, temperaturile vor scadea. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

