Vreme buna de Craciun, cu temperaturi peste normalul perioadei; in Bucuresti vor fi 7-8 grade si la munte va ninge

- Vremea va fi neobișnuit de calda in București in prima și in a doua zi, potrivit meteorologilor de la Administrația Naționala de Meteorologie, care anunța temperaturi de 2-3 grade in timpul diminetilor si valori de 9 grade pentru restul zilei.

- Valorile termice estimate in cele doua zile de Craciun vor fi peste temperaturile normale ale perioadei, in timp ce in zona montana va ninge, insa stratul de zapada nu va fi foarte consistent, a declarat, marti, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Astazi, in zona noastra, cerul este variabil in prima parte a zilei, apoi treptat norii vor domina. Temperaturile se inregistreaza peste media din calendar. Fenomenul de burnița este prezent in zonele joase. La munte vantul va sufla moderat spre tare și vor cadea precipitații mixte. Valorile maxime…

- Astazi, vremea in Moldova va fi mai calda decat normalul termic al perioadei, cu cerul temporar noros. Vor fi posibile ploi slabe, iar vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari la munte. Temperaturile maxime vor oscila intre: 8 si 12 grade. La noapte, vremea in Moldova va fi apropiata…

PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 12.11.2019 ORA 08 – 13.11.2019 ORA 08 Valorile termice in creștere fața de intervalul anterior

PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 11.10.2019 ORA 09 – 12.10.2019 ORA 09 Valorile termice vor marca o ușoara scadere, astfel incat

- Traversam o saptamana cu vreme la extreme! Daca in weekend ne-am scos hainele groase din dulap, de ieri, tricoul a redevenit piesa de rezistenta. Asta pentru ca in mai putin de 24 de ore, am trecut de la iarna la primavara.

- FOTO – Arhiva Saptamana incepe cu vreme foarte rece, cu temperaturi mai scazute decat normalul perioadei, cuprinse intre 6 si 19 grade, transmite ANM. Saptamana incepe cu vreme foarte rece, cu temperaturi mai scazute decat normalul perioadei, cuprinse intre 6 si 19 grade. Cerul va fi variabil iar in…