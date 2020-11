Vreme: Atenționarea de ninsori moderate se prelungește până la ora 23.00 Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana la ora 23:00 atentionarea Cod galben de ninsori moderate emisa pentru ziua de luni. Conform prognozei anterioare, aceasta urma sa expire la ora 20:00. Meteorologii avertizeaza ca in estul si sud-estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada. Cantitatile de precipitatii vor depasi pe arii restranse 15 l/mp. Spre seara aria ninsorilor se va restrange catre Dobrogea, unde temporar vantul va avea unele intensificari, cu viteze in general de 40-45 km/h, pe alocuri viscolind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

