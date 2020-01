Vreme anormal de caldă în plină iarnă. Locul în care temperatura ajunge la 18 grade VREMEA. Vom avea un week-end cu vreme de primavara, desi in calendare suntem in plina iarna. Totusi, la munte va fi o vreme rece. VREMEA. Temperaturile vor fi foarte ridicate la finalul acestei saptamani, ele urcand pana la 18 grade, maxima la nivel national, si 15-16 grade in Bucuresti, desi vorbim de inceputul lunii februarie. VREMEA. In zonele montane, temperaturile vor ramane mai scazute, acolo este vreme de iarna, pentru ca este zapada si va fi viscol. VREMEA. Temperaturile nefiresti de mari pentru perioada in care ne aflam tin pana la inceputul saptamanii viitoare, spun meteorologii. VREMEA.… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi foarte ridicate la finalul acestei saptamani, ele urcand pana la 18 grade, maxima la nivel national, si 15-16 grade in Bucuresti, desi vorbim de inceputul lunii februarie. In zonele montane, temperaturile vor ramane mai scazute, acolo este vreme de iarna, pentru ca este zapada si…

- Vremea in weekend va fi frumoasa, cu temperaturi mai ridicate in timpul zilei decat normalele acestei perioade. Vor fi pana la 14 grade sambata și duminica in țara, in timp ce in București se așteapta maxime de pana la 10 grade.Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 1 și 11 grade, iar…

- Vremea va fi in general frumoasa, cu cer variabil si valori maxime mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Prognoza meteo in țaraVantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane, iar trecator…

- ANM anunța temperaturi maxime de 10 grade pana pe 15 ianuarie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 13-26 ianuarie, dupa 15 - 16 ianuarie temperaturile vor scadea in toata țara.BANAT Media regionala a maximelor termice…

- Vremea va fi in continuare frumoasa și mult mai calda decat ar fi normal in a doua decada a lunii decembrie, cu precadere in zonele de deal și de munte, potrivit Antena 1. Temperaturile vor ajunge și pana la 17 grade.Joi cerul va fi acoperi cu o patura continua de noriinalți (cirriformi) in toata țara.…

- VREMEA. Vremea va fi mai calda decat in mod normal in urmatoarele doua zile urmand sa se raceasca dupa data de 20 noiembrie in toate regiunile, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.VREMEA. O racire accentuata este estimata pentru…

- Prognoza meteo pentru București, marți, 12 noiembrie. Daca azi crezi ca este cald, pregatește-te de maine. Marți, experții anunța ca temperaturile vor depași 20 de grade, ajungand astfel la valori cu peste 10 grade mai mari decat ar fi normal in aceasta perioada.

- Vremea se incalzește de astazi in toata țara. Temperaturile vor fi cuprinse intre 8 și 16 grade, anunța meteorologii. Sambata, valorile termice se vor apropia de cele normale pentru aceasta data din calendar, in cea mai mare parte a țarii, informeaza meteorologul de serviciu al ANM, Adrian Boariu. Astfel,…