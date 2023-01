Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de ski in Maramureș se poate spune ca este aproape ratat, la fel ca in multe zone din țara unde in luna ianuarie se schia, iar acum nu avem zapada. Și se pare ca nici nu vom avea prea repede. „Vremea calda și lipsa zapezii ne obliga ca din 4 ianuarie sa INCHIDEM PARTIILE. Speram ca vremea sa…

- Lipsa zapezii compromite sezonul de schi 2023. Si nu doar in Romania, unde ninsorile s-au lasat asteptate la munte, iar zapada artificiala e nelipsita de pe partii, dar si in statiunile din Europa. In Franta, valul de caldura neasteptat pentru miezul iernii a dus la inchiderea a jumatate din partii.Iar…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP.

- Vom avea o vreme mai calda decat in mod obisnuit de la o zi la alta, astfel incat la sfarsitul acestei saptamani si de sarbatoarea Craciunului temperaturile se vor situa frecvent, la scara intregii tari, intre 6 pana la 14 grade Celsius. Luna ianuarie 2023 aduce temperaturi de primavara.

- Vremea continua sa se incalzeasca și doar cateva fulguieli se anunța cu cateva zile inainte de Craciun. In depresiunile din estul Transilvaniei va fi in continuare foarte frig. In vest, nord și centru va ploua slab.

- Potrivit datelor publicate de Serviciul European Copernicus de Schimbari Climatice, Europa a trecut prin cea mai calda luna octombrie din istorie, cu temperaturi medii cu aproape doua grade Celsius peste perioada de referința 1991-2020.

- Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite Bloomberg. Guvernele din regiune…

- Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru sfarșitul acestei luni sunt o ușurare pentru Europa continentala, in contextul crizei energetice și apropierii sezonului rece. Livrarile de energie și gaz din Rusia s-au diminuat, iar toamna neobișnuit de calda a facut ca Europa sa creeze niveluri robuste…