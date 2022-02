„Vrem război?”. Trei ore de discuții Vladimir Putin-Olaf Scholz, cu ce rezultat? Cancelarul german Olaf Scholz a ajuns marți la Moscova intr-o misiune cu mize mari de a preveni razboiul. Acesta a fost evenimentul consemnat de toata media și apoi disecat de catre analiști. Vladimir Putin a inceput conferința de presa, spunand ca Germania este un „partener cheie al Rusiei” și ca ar dori sa consolideze relația lor. Deutsche Welle a descris aceasta vizita drept „probabil ultima sansa pentru pace”. Dar cele aproape trei ore de discuții, potrivit analiștilor, au fost despre interesele economice ale celor doua țari și aleatoriu despre…razboi și pace. La inceputul discuțiilor, Vladimir… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

