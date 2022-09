Presedintele Rusiei a acuzat miscarile LGBT și a politicile UE privind educația sexuala. Vladimir Putin a punctat ca Occidentul ar dori sa impuna un libertinaj sexual, in lume. Dictatorul de la Kremlin sustine ca armata lui lupta pentru libertate. Cum a justificat anexarea provinciilor separatiste Vladimir Putin a explicat de ce a vrut sa anexeze […] The post „Vrem parinte 1 și parinte 2? Vrem deviații sexuale pentru copiii nostri?”/ Rusia impinge Europa spre revolte sociale! first appeared on Ziarul National .