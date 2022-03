„Vrem pace!”, dar războiul continuă. Care e strategia? Părerea unui specialist în spațiul rus Politologul Armand Goșu, specialist in spațiul rusesc, afirma ca, chiar daca Moscova se exprima in favoarea discuțiilor pentru pace, trupele ruse continua bombardamentele asupra civililor ucraineni. Chiar daca Moscova se exprima in favoarea discuțiilor pentru pace, trupele ruse continua bombardamentele asupra civililor ucraineni. O strategie cu totul atipica atunci cand vrei sa oprești atacurile, a spuns Armand Goșu pentru Europa FM. Specialistul a gasit insa o explicație: „E atipic tot procesul acesta de negociere, cand incep niște negocieri intervine starea de incetare a focului, ori, in mod… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii cred ca o izbanda in raboiul cu Rusia este posibila, in ciuda atacurilor masive ale trupelor lui Putin și a pierderilor de vieți omenești și materiale inregistrate de țara condusa de Volodimir Zlenski.

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Revenirea in țara are loc dupa ce presedintele Volodimir Zelenski a semnat marti un decret de rechemare a tuturor fortelor de mentinere a pacii pentru a se alatura efortului de razboi in tara, a relatat presa ucraineana.Ucraina va repatria militarii si echipamentele, inclusiv elicopterele, din misiunile…

- Razboiul din Ucraina, izbucnit acum mai bine de o saptamana dupa ce Rusia a invadat tara aflata la nord de Romania, a dus la o explozie a pretului la cereale pe burse, fapt ce a inceput sa ridice o serie de semne de intrebare in ceea ce priveste siguranta alimentara nu doar a celor doua tari implicate…

- Majoritatea cetațenilor ruși susțin „operațiunea militara” din Ucraina și considera ca vina o poarta Uniunea Europeana și NATO. Informațiile au fost prezentate vineri de doua case de sondare rusești, VTsIOM și FOM , dependente de puterea centrala. Centrul independent Levada , citat adesea de experții…

- Patriarhul Bartalomeu al Constantinopolului, cu cel mai inalt rang in Biserica Ortodoxa, a declarat ca a devenit ”o ținta pentru Moscova”, informeaza AFP și Agerpres. “Patriarhia noastra si eu insumi, ca persoana, am devenit o tinta”, a declarat patriarhul Bartolomeu I intr-un interviu acordat, miercuri…

- Ilie Nastase (75 de ani), primul lider mondial din istoria ATP și general-maior in Armata Romana, nu crede probabil scenariul in care razboiul din Ucraina s-ar putea extinde și in țara noastra. Trupele lui Putin se pregatesc sa cucereasca Kievul. Aproape 200 de oameni, inclusiv civili, au fost uciși…

- Miscarile de trupe rusesti la granita cu Ucraina "fac parte din presiunea" exercitata de Moscova pentru a obtine satisfactie la cererile sale, dar "nu se pune problema negocierii sub presiune", a declarat joi, la Brest (vestul Frantei), seful diplomatiei europene, Joseph Borrell, citat de France…