- Administrația Prezidențiala rusa a elaborat un plan in trei pași prin care și-a propus ca pana in 2030 sa acapareze complet Republica Moldova, arata o investigație publicata miercuri de un consorțiu internațional de jurnalisti, intre care de la Rise Moldova și Yahoo News . Documentul de strategie interna…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) al Republicii Moldova transmite luni, 13 martie, printr-un comunicat, ca uciderea soldatului despre care Kievul a confirmat ca era cetațean moldovean, „poate fi calificata drept crima de razboi”, relateaza Ziarul de Garda.„Ca urmare a confirmarii…

- Grecia a fost intotdeauna in favoarea aproprierii Republicii Moldova de Uniunea Europeana și a susținut fara rezerve acordarea statutului de țara-candidata pentru aderare la UE, fiind disponibila sa ajute autoritațile de la Chișinau in parcursul european și in crearea unui viitor democratic, prosper…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei de lucru pe care aceasta o efectueaza in tara noastra la invitatia Presedintelui Romaniei. Cei doi sefi de stat vor discuta despre proiectele comune de interes…

- Resturi de racheta „provenite din atacurile aeriene ale Rusiei impotriva Ucrainei" au fost descoperite, joi, de o patrula a Politiei de Frontiera a Republicii Moldova pe un camp din apropiere de Larga, in raionul Briceni. Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii…

- De asemenea, ea a denunțat „nerespectarea suveranitații Republicii Moldova, spațiul sau aerian fiind astazi din nou invadat și ramașițele unei rachete au fost gasite in apropierea localitații Larga din raionul Briceni", informeaza Mediafax. Ministerul de Interne al Republicii Moldova a anunțat sambata…

- In urma atacurilor Rusiei in Ucraina, a fost inregistrata o explozie a unei rachete la una din substațiile sistemului energetic din regiunea Lviv. Acest lucru a cauzat deversarea uleiului din transformatoarele și condensatoarele acestei substații in unul din afluenții mici ai Nistrului, depistate sambata,…

- Șeful guvernului și-a exprimat aprecierea fața de cooperarea excelenta pe care Romania și guvernul o au cu Parlamentul European și cu Roberta Metsola personal. "Aderarea noastra la NATO și Uniunea Europeana a așezat Romania in randul națiunilor care respecta valorile unei societați libere și democratice,…