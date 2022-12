Vrei un credit sau îți depui bani într-un depozit bancar? Uite cum îți calculează bancherii dobânda E drept, dobanzile la depozite sunt platite sub inflație, iar de credite ne plangem ca sunt scumpe. Pana și Isarescu le-a cerut bancilor sa mai urce dobanzile la depozite. „Le-am spus de mai multe ori bancilor ca trebuie sa creasca dobanzile la depozite. Nu au facut-o! Le mai spun odata! Daca nu o vor face nici acum poate ca va trebui sa gasim alte solutii", a spus guvernatorul BNR. HotNews a discutat cu un specialist despre cum calculeaza bancile dobanzile atunci cand te imprumuta sau cand iți faci un depozit. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

