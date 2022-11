Vrei un copil? Iată ce trebuie să știi când faci sex Daca vrei sa faci un copil, raspunsul la aceasta intrebare te poate interesa. Conteaza cat de “adanc” este eliberata sperma, pentru ca o femeie sa ramana gravida?, intreaba mai multe cititoare ale site-ului smartparenting.com . Sperma aflata in jurul zonei vaginale sau vulvei, chiar daca nu este in vagin, poate conduce la o sarcina. Sperma este un fluid dens, de culoare albicoasa, eliberata de penis in timpul ejacularii. Acest fluid contine milioane de spermatozoizi. Este de-ajuns ca unul singur dintre acestia sa ajunga la ovul pentru ca o femeie sa ramana insarcinata. Citeste continuarea pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

