- Cu siguranta, in noaptea dintre ani, artificiile sau petardele vor fi nelipsite din casele cetatenilor. Insa, experienta anilor trecuti demonstreaza ca astfel de mijloace de distractie pot fi un pericol atunci cand sunt folosite incorect.Potrivit ISU Delta Tulcea, diferite persoane ajung sa aiba nevoie…

- Primarul Sucevei Ion Lungu ii invita pe oameni la focul de artificii din noaptea de Revelion din centrul municipiului reședința de județ dar le recomanda sa poarte masca și sa respete distanțarea. Focul de artificii va fi lansat la trecerea dintre ani de pe Casa de Cultura și va ține 20 de minute. ”Ii…

- In noaptea dintre ani, albaiulienii pot petrece trecerea in anul 2022, in Piața Cetații, unde se vor putea bucura de un spectacol de artificii, șampanie și calendare cu Cetatea Alba Carolina. Spectacolul de artificii va avea o durata de aproximativ 8 minute, avand efecte pirotehnice sincronizate pe…

- Șapte linii de transport in comun vor funcționa și in noaptea de Revelion. De Craciun, autobuzele și troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de duminica, anunța Primaria Municipiului București. In zilele de 25 și 26 decembrie 2021, precum și pe 1 și 2 ianuarie 2022, liniile de transport public…

- VREMEA de Craciun și Revelion: Temperaturi scazute in noaptea dintre ani. Prognoza meteo pe regiuni, in urmatoarele 2 saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat luni prognoza de vreme pentru perioada 20 decembrie – 2 ianuarie in regiuni din țara. Daca, de Craciun, vremea va…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca masurile de protectie sanitara aferente sarbatorilor de iarna vor fi luate, de Guvern, in urmatoarele zile, dar a atras atentia ca purtarea corecta a mastii va fi „absolut obligatorie”, in spatiile aglomerate, indiferent de incidenta cazurilor de COVID-19.…

- Primaria isi doreste ca noaptea dintre ani sa fie sarbatorita prin sapte focuri de artificii in mai multe zone din Constanta Municipiul Constanta organizeaza in data de 08.12.2021, ora: 13:00, procedura proprie privind atribuirea contractului avand ca obiect: "Servicii de pirotehnie ndash; 31 decembrie…

