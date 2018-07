Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au facut primii pași pentru dezvoltarea unui ovar articial, ceea ce ar putea imbunatați tratamentele de fertilitate. Aceasta tehnica ar putea ajuta femeile care risca sa devina infertile, precum și cele care fac sesiuni de chimioterapie. Cercetatorii danezi au extras parți dintr-un…

- Maine dimineața (6 iunie), de la ora 10.00, va avea loc un nou exercițiu “Miercurea Alarmelor”. Sirenele din țara vor emite semnalul “Alarma la dezastre”, care presupune iminența producerii unor calamitați cu impact major asupra comunitaților. In imagine sunt prezentate masurile pe care trebuie sa le…

- Gazdele turneului final nu au mai invins pe nimeni din 7 octombrie, de la 4-2 in fața sud-coreenilor. Explicația selecționerului Stanislav Cercesov suna comic: "Am vrut sa caștigam. Totuși, din pacate, am pierdut". Rușii organizeaza in premiera un Mondial, numai ca naționala lor e in criza. De forma,…

- Romania trebuie sa aiba o strategie coerenta si eficienta in domeniul protectiei mediului, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, care a precizat ca desfiintarea intempestiva a timbrului de mediu a adus prejudicii pe termen lung. "Romania trebuie sa aiba o strategie coerenta si eficienta…

- Pentru astazi temeperaturile nu se schimba prea mult. Vom avea minime de 20°C și maxime de 24 de grade în toata țara. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, iar în a doua jumatate ne vom bucura de soare. În urmatoarele zile timpul se va încalzi…

- Ti se intampla adesea sa ti se declanseze instantaneu o durere de cap daca simti un miros puternic de parfum? Ori poate ai stare accentuata de greata dupa ce folosesti produse de curatenie cu miros pregnant? E posibil sa suferi de o afectiune destul de comuna, fara sa stii.Vezi AICI simptomele…

- Australienii au inventat un soft care asigura asistența economica consumatorilor de energie electrica și gaze naturale. Practic, acest program schimba singur furnizorul clientului in funcție de cea mai ieftina oferta de pe piața. Grupul Choice din Australia a anunțat lansat un serviciu de 99 de dolari…

- Tragedie in Magurele. O femeie, mama a unei fetite de doar patru ani a fost ucisa in propria locuinta. Autorul oribilei crime este chiar tata micutei si sotul femeii, care dupa ce a realizat de grozavie a comis a incercat sa se sinucida, anunta Antena 3.Din fericire, la momentul crimei micuta…