- Daca doriți sa faceți o calatorie in spațiu , compania aerospațiala Blue Origin creata de Jeff Bezos va poate oferi aceasta posibilitate din 2019. Pentru a deveni pasageri, doritorii vor trebui sa scoata din buzunar intre 200 și 300 de mii de doalri, scrie Reuters. Potențialii clienți, dar și intreaga…

- Cursa tursimului spatial a inceput de ceva vreme, iar competitorii principali sunt Jeff Bezos (Blue Origin), Richard Branson (Virgin Galactic) si Elon Musk (SpaceX), cel din urma concentrandu-se mai mult pe zborurile utilitare pe orbita. Se pare ca Blue Origin este cel mai aproape de primul zbor de…

- Proiectul NetCity a fost negociat cu RCS-RDS de catre fostul primar Marius Stan. Compania de telecomunicatii va suporta costul lucrarilor si apoi va inchiria canalizatia si altor operatori. Segmentul realizat in primele trei etape, intre Spitalul Judetean si inelul de rocada de la „Ultimul Leu”, este…

- Omul de afaceri britanic Richard Branson a dezvaluit ca se antreneaza sa devina astronaut in contextul in care competitia sa cu seful Amazon, americanul Jeff Bezos, in cursa zborurilor comerciale in spatiu se incinge, informeaza Press Association. Branson, care incearca sa ridice de la sol compania…

- Gigantul american Amazon, controlat de Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a inaugurat miercuri centrul de dezvoltare de software din Bucuresti, unde vor lucra 650 de persoane. Compania este prezenta in Romania din 2005, cand a deschis un centru de software la Iasi, unde a ajuns la 1.000 de angajati.…

- Batalia bogaților se muta in cosmos. Dupa ce miliardarul american Elon Musk a cucerit spațiul cu rachetele sale SpaceX, a venit randul celui mai bogat om din lume, fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Compania sa, Blue Origin, a testat cu succes cea mai noua racheta asa, New Shepard.

- Gigantul american Amazon a devenit cel mai valoros brand din lume. A depasit chiar Apple si Google. Insa ascensiunea sa este controversata. S-a ajutat mult de scheme fiscale pentru a creste. Unele facile si preferentiale, care nu i-au dat prea mari batai de cap lui Jeff Bezos, fondatorul companiei.

- Retailerul suedez a raportat, luna trecuta, cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani și acumularea unui stoc record de haine nevandute. Retailerul suedez Hennes & Mauritz (H&M), al doilea cel mai mare din lume, ar putea să taie dividendele, pentru prima dată din 1974, scrie…