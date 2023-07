Vrei să-ți vinzi mașina? Iată 9 pași pentru o vânzare de succes Daca ai hotarat ca este timpul sa-ți vinzi mașina, exista cațiva pași esențiali pe care trebuie sa-i urmezi pentru a asigura o tranzacție reușita și legala. Vanzarea unei mașini poate fi un proces complex, dar cu puțina pregatire și atenție la detalii, poți obține un preț corect și fara batai de cap. Iata ce trebuie sa faci: 1) Stabilește prețul corect Pentru a determina un preț realist pentru mașina ta, efectueaza o cercetare de piața. Exploreaza prețurile la care se vand mașini second hand similare in aceeași zona geografica și cu caracteristici asemanatoare. Ai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nicorescu incearca sa nu atraga atenția asupra sa, atunci cand este in public, dar acest lucru nu este posibil atunci cand iese cu bolidul de lux, pe strazile Capitalei. Am putea spune ca milionarul vrea sa atraga și mai mult prosperitatea, avand in vedere cum a fost surprins, de curand, de paparazzii…

- Ești in cautarea unui service auto Oradea care sa rezolve orice problema intampini la mașina ta, indiferent de complexitatea reparațiilor necesare? Cu peste 11 ani de experiența, Activ Service Oradea reprezinta soluția la problemele aparute la autoturismul tau. Beneficiaza de ajutorul de incredere al…

- Festivalul Vitezei de la Goodwood nu a inceput, inca, dar Caterham nu a mai avut rabdare și a publicat deja primele imagini și informații despre conceptul Project V. Mașina va fi expusa, in continuare, la Goodwood. Conceptul Caterham Project V, care poarta semnatura noului designer șef al marcii, anunța…

- Sportul prahovean este mai sarac de ieri, dupa trecerea in nefiinta a profesorului Octavian Balteanu, la varsta de 85 de ani. Sportiv, antrenor, fost președinte la FC Petrolul, redactor sportiv la mai multe publicatii locale, dar și ofiter de presa și responsabilul comisiei de observatori din cadrul…

- Viitorul apropiat ne-ar putea aduce taxe pentru accesul cu mașina in anumite zone din Baia Mare, iar prima zona care vine in mintea tuturor este zona centrului vechi al orașului. Un proiect de lege adoptat de Parlament arata ca incepand cu 1 ianuarie 2026 PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA este obligatoriu…

- Pastrarea curațeniei mașinii nu este doar o masura pe care o iei din rațiuni estetice. O mașina curata și bine intreținuta la interior și exterior nu doar arata bine, dar are o durata de viața mai lunga. Atunci cand cureți praful și murdaria indepartezi o serie de factori ce pot afecta caroseria și…

- Șoferii disciplinati ar putea sa-și pastreze bonificatia bonus-malus timp de 3 ani de la incheierea ultimei polite de asigurare RCA, chiar daca isi schimba masina. Acest lucru este prevazut intr-o initiativa legislativa depusa in Parlament de senatorul USR Cristi Berea. Daca proiectul va trece, soferii…

- Iesenii care vor dori sa cumpere masini la mana a doua ar putea avea norocul sa nu mai fie inselati cu privire la istoricul autoturismului „pe care au pus ochii", cum ar fi numarul real de km pe care ii are sau reparatiile facute, daca va intra in vigoare documentul RAR Auto-Pass. Cine va dori sa…