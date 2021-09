Stiri pe aceeasi tema

- Satelitul european Sentinel-2 de observare a Pamantului a surprins erupția vulcanului Cumbre Vieja, fenomen care s-a produs pe 19 septembrie, pentru prima data din 1971, și care a dus la evacuarea a mii de rezidenți și turiști din La Palma, relateaza Space.com . Satelitul a trecut deasupra insulei luni,…

- Departe de clocotul orașului, minunile naturii iși țes propria poveste, intr-o armonie de nedescris. Ți se desfașoara inaintea ochilor peisaje pure, uluitoare, dar prietenoase, gata sa-ți ofere din bogația lor, din liniștea incredibila a naturii și din taria parfumurilor sale rare. Cascada Pruncea,…

- O jurnalista britanica a scris, intr-un articol pentru The Independent și dupa o plimbare noctura prin padurea Horia Baciu, despre cat de infricoșatoare este aceasta. A numit-o „padurea bantuita”. Padurea Hoia Baciu se afla pe un deal in apropiere de Cluj Napoca și este sursa multor povești și legende…

- Amputarile, lapidarea și executarea publica a infractorilor ar putea sa devina din nou practici frecvente in Afganistan, in contextul revenirii la putere a talibanilor, a recunoscut grupul militant, conform The Independent. Intrebați de pedepsele violente care au fost o emblema a regimului anterior…

- O moneda anglo-saxona de aur extrem de rara descoperita pe un camp din Wiltshire, Marea Britanie, ar putea fi vanduta cu 200.000 de lire la o licitatie, potrivit expertilor, relateaza The Independent luni. Cu o greutate sub 5 grame, aceasta moneda de aur de 30 de penny a fost batuta in…

- Unii la mare sau la munte in concediu, alții pregatiți sa fure in urma lor. Polițiștii avertizeaza ca in perioada concediilor casele și mașinile sunt mai expuse in fața hoților care profita de orice sa se faca nevazuți cu televizoare, laptop-uri sau bijuterii gasite in case sau mașini. Exista și soluții…

In cursul zilei de ieri relatam despre prapadul facut in Apuseni de apele ieșite din matca ale Raului Arieș, dupa ploile torențiale cazute zilele trecute. Raul Arieș a inundat locuințe,...

- Dupa 30 de ani, 8,8 miliarde de dolari, piedici și crize bugetare, telescopul spațial James Webb pare sa fie in sfarșit gata. NASA intenționeaza sa-l lanseze pe orbita in 31 octombrie la bordul unei rachete Ariane 5 furnizate de Agenția Spațiala Europeana, relateaza The Independent.