Vrei să știi care sunt cele mai populare filme de pe Netflix? Urmărește noul site dedicat acestora Cele mai populare filme si seriale disponibile pe Netflix sunt prezentate intr-un site dedicat, pe baza unui nou sistem, mai relevant, de masurare. Netflix se ține de promisiune și trece la un nou sistem de masurare a popularitatii continutului. In loc sa mai ia in calcul o vizionare dupa doar doua minute de redare, compania va masura numarul insumat al orelor de vizionare pe care le aduna titlurile si, in functie de acest criteriu, va stabili topurile de popularitate. Ce va afișa site-ul Vor fi afisate topuri saptamanale de popularitate, atat pentru filme, cat si pentru seriale, care vor fi actualizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

