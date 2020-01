Stiri pe aceeasi tema

- Pe contul personal de Facebook, tanara in varsta de 18 ani, care a murit, intoxicata, alaturi de logodnicul ei in varsta de 19 ani intr-o garsoniera din Targu Jiu unde locuiau cu chirie a posta un mesaj de-a dreptul infiorator chiar in ultima zi a anului 2019. Aceasta a postat pe 31 decembrie…

- In fiecare an, la 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa celebreaza Boboteaza, sau botezul lui Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. O data cu Boboteaza si cu ziua Sfantului Ioan Botezatorul, sarbatorile...

- Sfarșit tragic pentru o tanara de 27 de ani și copilul ei, in varsta de cinci ani. Cei doi au murit nevinovați, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita in plin de un alt autoturism. Totul s-a intamplat in zona localitații Ciobanuș, județul Bacau.

- Doi barbati din judetul Alba au murit joi seara intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN 7, in zona termocentralei Mintia, dupa ce autoturismul utilitar condus de unul dintre ei a intrat in partea din spate a unui camion TIR, ce era oprit pe drum pentru a face un viraj la stanga.Potrivit…

- Bataia incasata de lautarul Tzanca a provocat o adevarata furtuna in lumea interlopa, mai ales ca acesta este var primar cu cei mai periculoși membri ai clanului Duduianu. Ca urmare, bataușul a fost deja ținta mai multor amenințari, una mai teribila decat cealalta.

- O cearta pe un loc de parcare s-a transformat intr-o tragedie. Orbit de furie, dupa ce a gasit o mașina lasata pe locul pe care voia el sa opreasca, un barbat a aruncat cu acid pe fața șoferului. Intreaga scena a fost inregistrata de camerele de supraveghere ale unui restaurant din zona.

- Covasneanul Catalin-Nicolae Lazar va participa la Forumul național al bunelor practici in domeniul voluntariatului, eveniment dedicat lucratorilor de tineret ce au experiența in acest sens, și care se va desfașura luna viitoare, in Republica Moldova. Forumul va fi organizat de catre Fundația pentru…

- La prima vedere, pare fotografia normala cu un bebeluș care zambește in timp ce doarme in brațele mamei lui. Dar imaginea este tragica de fapt și a fost facuta cu doar cateva ore inainte ca Teegan...