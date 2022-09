Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu preconizeaza sa asiste la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care ar urma sa aiba loc peste 10 zile la Londra, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Preturile la biletele de avion spre Londra au explodat dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, in conditiile in care cererea a crescut fantastic pentru inmormantare si evenimentele care se vor desfasura in urmatoarele zile.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 9 septembrie, „un mesaj de condoleanțe Majestații Sale Regele Charles al III-lea”, dupa „trecerea in eternitate” a Reginei Angliei, produsa joi, 8 septembrie.„In numele poporului roman și al meu personal, doresc sa transmit Majestații Voastre,…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris un scurt comentariu, in Republica , intitulat „Moartea unei imagini”, dupa dispariția la 96 de ani a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Intreaga lume reacționeaza dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii , care a condus Casa Regala timp…

- Dupa cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, astazi, 8 septembrie 2022, decesul Reginei Elisabeta a II-a, marcheaza cu tristețe sfarșitul unei ere… Primul copil al Regelui George al VI-a, tanara prințesa de doar 25 de ani a fost incoronata in anul 1952, dupa ce a primit vestea morții tatalui…

- Un dublu curcubeu a aparut deasupra Palatului Buckingham din Londra, joi, cu puțin timp inainte de a fi anunțata moartea Reginei Elisabeta a II-a, suveranul care a domnit timp de 70 de ani. Charles este noul Rege al Marii Britanii, relateaza people.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, inconjurata fiind de familia acesteia la Castelul Balmoral din Scoția. Aceasta a fost cel mai longeviv monarh britanic, urcand pe tron in urma cu 70 de ani.

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…