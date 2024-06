Vrei sa lucrezi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta? Mai multe posturi, scoase la concurs

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta organizeaza concurs la sediul unitatii din Constanta, Bld.Ferdinand nr.100, pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante, perioada nedeterminata in baza H.G. nr.1336 2022 cu modificarile si completarile ulterioare, respectand prevederile O.U.G.…

- Cei care doresc o cariera in Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta trebuie sa stie ca la nivelul s a demarat procedura de ocupare prin incadrare directa pentru 12 posturi de executie, astfel: 1 post de ofiter I in cadrul Inspectiei de Prevenire Avizare autorizare;…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta scoate la 1 post cu 0,5 norma de medic specialist specialitatea cardiologie in cadrul Sectiei Clinice Cardiologie.Conditii specifice:a studii universitare de licenta in domeniul sanatate, specializarea medicinab confirmat medic specialist,…

- ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ROMAN (1) The post Serviciul Ambulanța Neamț anunța concurs de angajare pentru un asistent medical generalist principal cu studii postliceale appeared first on Stiri Neamt .

- Proiectul de hotarare nr.90 16.04.2024 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta juridica, de asistenta si sau reprezentare juridica in instanta pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta se afla pe ordinea de zi a sedintei ordinare a CJC. Avand in…

- Primaria Municipiului Mangalia scoate la concurs un post de asistent medical.Conditii si cerinte specifice pentru ocuparea postului de asistent medical:a studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;b diploma de absolvire a scolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;c…

- Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 10,5 posturi contractuale de executie vacante din care 10 posturi cu norma intreaga: ndash; asistent medical generalist scoala sanitara postliceala , la sectia sanatoriala recuperare,…

- Spitalul Municipal Medgidia cu sediul in municipiul Medgidia, Str. Ion Creanga nr.18, organizeaza concurs conform H.G. nr.1336 2022 cu modificarile si completarile ulterioare, respectand prevederile O.U.G. nr.115 2023, pentru urmatoarele posturi vacante:ndash; 1 post vacant de asistent medical principal…